Homem morre enquanto trabalhava na Esplanada

Na tarde desta quinta-feira (31), um trabalhador morreu durante a montagem da estrutura do desfile que será realizado no feriado de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios. O acidente, que ocorreu por volta das 16h, também deixou outros três funcionários feridos. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi chamado no local e socorreu os feridos, que foram levados ao Hospital de Base do DF (HBDF). O desastre foi proveniente de uma queda de uma altura de aproximadamente 13 metros. A dinâmica do acidente ainda não foi informada. Aguarde mais informações.