Homem morre em Santa Maria

O homem que solicitou o socorro afirmou que a vítima estava a quase uma hora no chão, sem evidência dos sinais vitais

Um homem, identificado como Flávio, sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito na noite desta sexta-feira (16), em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na ocorrência.

Ele foi deslocado no local com uma viatura. O homem que solicitou o socorro afirmou que a vítima estava a quase uma hora no chão, sem evidência dos sinais vitais.

A equipe de socorro chegou a conclusão de que o homem, de 40 anos, apresentava ausência dos sinais vitais sem ferimentos aparentes e seu óbito foi declarado no local.

A cena ficou aos cuidados da PMDF até a chegada da Perícia.