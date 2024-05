Homem morre baleado após jogar salgados em comerciante na Ceilândia

Um homem foi morto a tiros em frente a uma loja de salgados localizada na QNN 18 Conjunto H, em Ceilândia. O responsável pelo homicídio é o proprietário do estabelecimento, que disparou contra a vítima após esta ter reclamado do atendimento.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a confusão teve início quando a vítima, uma pessoa em situação de rua, pediu salgados na loja. Um cliente se ofereceu para pagar pelos alimentos.

Após receber os salgados, a vítima começou uma discussão com o dono do estabelecimento, atirou os salgados na direção do comerciante e afirmou que ele não sabia vender.

A crítica não foi bem recebida pelo vendedor, que então efetuou quatro disparos contra o homem, resultando em sua morte imediata.

Testemunhas relataram que a vítima já tinha um histórico de desentendimentos com o dono da loja.