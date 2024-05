Túnel Rei Pelé terá interdição de faixas para limpeza das paredes

As faixas de rolamento situadas mais à esquerda e mais à direita do Túnel Rei Pelé serão parcialmente interditadas para a limpeza das paredes da estrutura a partir desta terça-feira (28). Os serviços serão executados das 9h às 12h e das 14h às 17h, sempre evitando os horários de pico.

“A limpeza será feita com caminhões-pipa e jatos de alta pressão. Apenas o trecho da via que estiver passando pela limpeza ficará interditado”, explica Erinaldo Sales, subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras. “É importante destacar que, nos horários de pico, todas as três faixas de rolamento estarão liberadas para o trânsito”, acrescenta.

A previsão é de que a limpeza dos túneis Sul e Norte esteja concluída em 10 dias. “Constantemente, estamos realizando manutenções preventivas da estrutura, que incluem garantir o correto funcionamento dos jatos ventiladores e dos sistemas de iluminação, segurança e incêndio”, conclui Sales.

