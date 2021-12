Homem morre após ser esfaqueado em Ceilândia

A vítima foi atendida e transportada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) inconsciente. Na sala vermelha da unidade de saúde, Wilson sofreu uma parada cardiopulmonar

Na madrugada desta segunda-feira (20), o Corpo de Bombeiros Militar do DF foi acionado para socorrer um homem, de 57 anos, vítima de agressão por arma branca, na QNM 08, na Via Leste, em Ceilândia.

Ao chegar no local, os socorristas encontraram Wilson de França caído ao solo com sinais de agressão por arma branca no braço direito e ferimentos contusos na região temporal do crânio.

A vítima foi atendida e transportada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) inconsciente. Na sala vermelha da unidade de saúde, Wilson sofreu uma parada cardiopulmonar.

A equipe médica e os bombeiros não conseguiram reverter após aproximadamente 35 minutos de reanimação.

Ainda não há informações sobre a motivação da agressão nem a autoria. A situação dos fatos foi repassada a 15ª Delegacia de Polícia.