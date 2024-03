Homem morre após capotar carro próximo ao Park Shopping

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um homem na EPIA Sul, próximo ao Park Shopping, sentido Núcleo Bandeirantes, na madrugada desta sexta-feira. A vítima, identificada como V.C.S.A.S.P, de 34 anos, dirigia um Renault Sandero Stepway preto que capotou na rodovia.

O incidente ocorreu às 00h44, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi prontamente acionado, deslocando duas viaturas para o local.

Ao chegarem, os socorristas encontraram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já avaliando o condutor. Infelizmente, o óbito foi constatado no local. Segundo informações, V.C.S.A.S.P estava sozinho no veículo no momento do sinistro.

A dinâmica do acidente ainda são desconhecidas. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram acionadas para realizar a perícia e iniciar as investigações sobre as causas do ocorrido.