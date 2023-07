Homem morre ao ser atropelado na EPIA Norte

Foi realizada uma reanimação cardiopulmonar, com duração de 50 minutos, mas o óbito foi mesmo declarado no local

Na noite de ontem (19), por volta das 20h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de atropelamento na EPIA Norte. Um homem de idade não informada, mas que aparentava ter entre 30 e 40 anos, foi atropelado no SOF Norte.

Uma mulher de 41 anos conduzia o veículo que atropelou o homem que tentava atravessar a via. A equipe dos bombeiros constatou que a vítima apresentava fraturas em ambas as pernas, lesão na cervical, sangramento pela boca e ausência de sinais vitais.

Foi realizada uma reanimação cardiopulmonar, com duração de 50 minutos, mas o óbito foi mesmo declarado no local. A condutora do carro apresentava nervosismo, mas nenhum ferimento, e não precisou ser transportada ao hospital.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para a perícia, e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federa (PMDF).