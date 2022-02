Homem morre afogado no Setor de Clubes Sul do Lago Paranoá

Os mergulhadores iniciaram a busca na área e após aproximadamente 5 minutos a vítima foi encontrada submersa embaixo de uma embarcação, apresentando início de rigidez corporal, já sem vida

Na noite de terça-feira (22), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um afogamento no Lago Paranoá, no SCES, trecho 1, lote 7, Setor de Clubes Sul. O CBMDF atendeu essa ocorrência com uma viatura terrestre, viatura aquática e 10 militares.

Após 3 minutos de deslocamento, a equipe de socorro chegou ao local e recebeu a informação que um homem de 35 anos, foi visto pela última vez nadando em direção ao pier do clube Assefe.

Os mergulhadores iniciaram a busca na área e após aproximadamente 5 minutos a vítima foi encontrada submersa embaixo de uma embarcação, apresentando início de rigidez corporal, já sem vida.