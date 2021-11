Homem mata mulher, enteado e tira a própria vida

O caso aconteceu em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas e a motivação do crime

Em Águas Lindas (GO), um homem matou a mulher, o enteado e depois tirou a própria vida, no bairro Parque da Barragem, Setor 9. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (29). O crime ocorreu na residência onde o suspeito morava com as vítimas. De acordo com o portal Aguas Lindas News, os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de agressão por arma branca e, no endereço, encontraram os corpos do homem, da esposa e do enteado. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas e a motivação do crime. Aguarde mais informações