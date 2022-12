Homem leva choque após fazer manutenção em poste, na EPIA

Nesta quinta-feira (15), um homem recebeu uma descarga elétrica na EPIA, próximo a rodoviária interestadual. A vítima, o senhor M.V.A.S de 31 anos, trabalha na Wirelink Telecomunicações e realizava a manutenção da rede de telecomunicações em um poste. O trabalhador mexia na rede de internet com auxílio de uma escada, quando tocou, acidentalmente, no cabo de energia e levou um choque. No primeiro momento, ele ficou preso pelo equipamento de proteção individual, que o impediu de cair. Como ainda estava consciente, a vítima desceu a escada com o apoio de um colega de profissão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros ao trabalhador por volta das 15h. Os militares encontraram o homem no chão. Ele foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) consciente e orientado, com queimaduras de 1º e 2º grau nas mãos, axilas, tórax e vias aéreas.