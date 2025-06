Homem fica preso em escada rolante na Rodoviária do Plano Piloto e é socorrido pelo Samu

Um homem sofreu um acidente em uma das escadas rolantes da Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (5/6). Ele ficou preso no equipamento e precisou ser auxiliado por fiscais do terminal.

Em nota, o Consórcio Catedral, responsável pela administração da rodoviária desde o último domingo (1º/6), confirmou o incidente e informou que o homem foi socorrido inicialmente por funcionários do terminal, antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem foi encaminhado ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e, segundo o consórcio, seu estado de saúde era estável. As lesões não foram consideradas graves, mas não houve detalhamento sobre os ferimentos.

O consórcio não informou se a escada rolante foi interditada para manutenção após o ocorrido.