Homem fica ferido após ser atacado por dois cães em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência às 09h50 desta segunda-feira (25), no pátio do 17° GBM – Grupamento de Bombeiro Militar, localizado na cidade de São Sebastião-DF, empregando uma viatura.

Segundo relatos de populares, um homem foi conduzido até o pátio do quartel após ser atacado por dois cães na casa onde estava trabalhando.

A vítima, de 48 anos, apresentava suspeita de fratura de dois dedos da mão e diversas lacerações pelo corpo. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorro e encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá consciente, orientado e em estado estável.