Homem espanca adolescente de 14 anos após discussão por assobio no DF

O caso aconteceu em uma quadra esportiva no Núcleo Bandeirante; A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou agressor

No último sábado (23), um adolescente de 14 anos foi espancado por um homem, em uma quadra esportiva na 3ª avenida da Vila Divinéia, no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o menino com escoriações, mas o suspeito fugiu.

Segundo a TV Globo, moradores da região disseram que a vítima e o agressor são vizinhos. Na tarde do acontecimento, por estar sem a chave de casa, o adolescente assobiou e gritou para que a mãe abrisse a porta, segundo testemunhas.

Ainda de acordo com os relatos, incomodado com o barulho, o homem discutiu com o menino. Momentos depois, quando ele já estava na quadra, o agressor apareceu e espancou a vítima.

O homem chutou o adolescente, que estava no chão. Outras pessoas na quadra gritavam por ajuda. Em seguida, o suspeito deixou o local, enquanto o menino continuou deitado.

Os policiais chegaram a realizar patrulhamento pela área, mas não encontraram o agressor. O jovem e a mãe foram levados à 11ª Delegacia de Polícia, no Núcleo Bandeirante, que investiga o caso. Em depoimento, o adolescente disse que o suspeito sempre “implicava” com ele e já tinha dito que “não ia com a sua cara”.