Homem esconde droga em forro de teto e acaba preso por tráfico

A polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (26), na Quadra 105, Conjunto 2, no Recanto das Emas. A droga estava escondida no forro do teto da casa do detido.

As autoridades patrulhavam pela área quando avistou dois homens em atitude suspeita. Ao abordar a dupla, foi encontrado um papelote grande de substância semelhante à maconha, na cintura de um deles.

Após conversa com o suspeito, ele informou que havia mais droga dentro da residência. Dentro da casa, foi encontrado mais droga no forro do teto e uma balança de precisão. O homem foi encaminhado à 27ª DP para registro do flagrante.