Homem é preso suspeito de roubo de veículo no shopping Pier 21

Os criminosos levaram o veículo da vítima e a obrigaram a desbloquear seus celulares

Na tarde de quarta-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 1ª Delegacia de Polícia da Asa Sul, realizou a prisão de um dos envolvidos no roubo de um veículo ocorrido no estacionamento do Shopping Pier 21 na noite de segunda-feira (26).

O crime aconteceu quando uma mulher, acompanhada de seu sobrinho, estava saindo do estabelecimento e foi abordada por dois assaltantes, um deles armado. Os criminosos levaram o veículo da vítima e a obrigaram a desbloquear seus celulares, além de confiscar outros pertences pessoais.

Após o incidente, os policiais iniciaram as investigações, resultando na prisão de um dos suspeitos. O veículo roubado e um dos cartões bancários da vítima foram recuperados durante a operação.

Além disso, durante a busca na residência do envolvido, foi encontrada uma balança de precisão, indício de possível envolvimento em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

A delegacia segue em busca do outro envolvido no roubo e apreender a arma de fogo utilizada durante o crime.