Homem é preso suspeito de causar incêndio em pousada na Asa Sul

Elizando Rodrigues Morais, 45 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (3) pela Polícia Militar sob a acusação de causar o incêndio em uma pousada clandestina na 705 Sul, que resultou na morte de duas pessoas.

Segundo relatos, Morais afirmou às autoridades que estava utilizando crack em seu quarto antes da tragédia.

De acordo com seu depoimento, o suspeito deixou um isqueiro sobre a cama e saiu para conversar com um vizinho. Este vizinho foi ouvido pela polícia e relatou que Morais saiu do quarto para oferecer cocaína e mencionou ter desavenças com outros moradores da pousada. Após cerca de 20 minutos, Morais foi alertado de que seu quarto estava em chamas e tentou apagar o fogo com um balde de água, porém sem sucesso, resultando na propagação do incêndio.

Outra testemunha confirmou à Polícia Militar que Morais justificou o incêndio aos demais moradores alegando ter deixado o celular carregando.

O incêndio, que vitimou duas pessoas que tentavam se abrigar em banheiros do primeiro piso, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que encontrou 22 pessoas no local, todas correndo para escapar das chamas, conforme relatos.