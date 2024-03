Homem é preso por violência doméstica no Gama

Durante a prisão, o homem tentou desarmar o policial

Uma ocorrência de violência doméstica e ameaça mobilizou policiais militares no Gama. De acordo com informações preliminares obtidas via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), a solicitante relatou que um homem havia danificado dois pneus de seu veículo e a ameaçado de morte.

A equipe policial deslocou-se até o endereço mencionado. Ao chegarem ao local dos fatos, encontraram a vítima, que era a namorada do autor das ameaças. A presença da polícia fez com que o homem tentasse se esconder no telhado da residência, porém sem sucesso.

Os policiais, então, solicitaram que ele descesse, mas ao fazê-lo, o indivíduo ainda tentou se ocultar dentro da casa. Em momento algum o homem demonstrou intenção de se render, culminando em um confronto físico com um dos membros da equipe. Durante o embate, ele ainda tentou desarmar o policial, mas foi impedido.

Além das ameaças e danos ao veículo, foi descoberto que o homem havia também iniciado um incêndio dentro da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, evitando danos maiores ao imóvel e aos moradores.