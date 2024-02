Homem é preso por tráfico de drogas na Estrutural

Os policiais encontraram em posse do suspeito 2 tabletes de maconha e 80 porções do entorpecente prontas para venda

Nesta terça-feira (13), por volta de 1h30, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) efetuaram a prisão de um indivíduo por envolvimento com tráfico de drogas na Cidade Estrutural.

A intervenção da equipe se deu após receberem uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas no bairro Santa Luzia. Ao chegar ao local indicado, os policiais localizaram um homem que correspondia às características fornecidas na denúncia.

Durante a abordagem, os policiais encontraram em posse do suspeito 2 tabletes de maconha, 80 porções do entorpecente prontas para venda, embaladas de forma individual, além de 2 balanças de precisão, equipamentos destinados à comercialização das drogas e a quantia de 2 mil reais em espécie.