Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de armas na Cidade Estrutural

Na noite deste sábado (10), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio das equipes do GTOP 35, prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de armas na Cidade Estrutural.

A abordagem aconteceu durante patrulhamento tático no Setor Santa Luzia. Os policiais flagraram o indivíduo com duas armas de fogo e uma quantidade significativa de entorpecentes.

Entre os itens apreendidos estavam uma pistola calibre .765, um revólver calibre .38, seis munições intactas, cerca de 300 gramas de crack, 61 gramas de cocaína, 46 gramas de skank (uma variação mais potente da maconha), além de três balanças de precisão e dois iPhones.

O suspeito foi conduzido à 8ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele responderá por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.