Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo e descumprimento de medida protetiva de urgência na Estrutural

Nesta quinta-feira, 3, um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do GTOP 35, por descumprimento de medidas protetivas de caráter de urgência e posse ilegal de arma de fogo, acessórios e/ou munições.

Foi a vítima, uma senhora, quem acionou os militares informando que o ex-marido estava descumprindo a medida protetiva de urgência.

Uma equipe localizou o ex-marido em casa, e encontraram uma arma de fogo calibre 36, com uma munição deflagrada e várias outras peças que seriam usadas para sua manutenção.

Tanto as partes envolvidas quanto o armamento com as peças foram encaminhados para a Delegacia Especial de Atendimento à mulher para seguir com os procedimentos cabíveis.