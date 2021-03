Homem é preso por manter tia de 77 anos em cárcere privado

Parentes da vítima disseram que o suspeito costumava restringir o contato dela com outras pessoas porque vivia com seu dinheiro

Um homem de 52 anos foi preso na manhã deste sábado (20) por manter a tia de 77 anos em cárcere privado. A vítima vivia em um apartamento no setor Lúcio Costa (Guará).

Policiais da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) foram até a residência após uma denúncia anônima. A idosa foi encontrada sozinha, trancada. Ela disse que o sobrinho havia saído para ir à academia. O apartamento estava organizado, e a vítima aparentava estar em boas condições de saúde.

Após cerca de uma hora, o suspeito chegou à residência e disse que deixava a tia trancada para evitar que ela atendesse a porta de casa sem máscara e fosse infectada pela covid-19. Porém, policiais conversaram com parentes da vítima, que disseram que o sobrinho deixava ela isolada para lhe tomar seu dinheiro. A idosa vivia sem celular e, consequentemente, com contato restrito com a família.

O homem foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado em situação de violência doméstica e familiar, estando sujeito a uma pena de 2 a 5 anos de prisão.