Homem é preso por manter companheira em cárcere privado em Sobradinho

A vítima recebeu o apoio necessário e foi encaminhada para atendimento médico e psicológico

Na madrugada desta segunda-feira (11), uma operação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conduzida pelo Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio do PATAMO e do Grupo Tático Operacional (GTOp33) do 13º Batalhão, resultou na prisão de um indivíduo que mantinha sua companheira em cárcere privado.

A ação teve início quando a Guarnição do GTOp33 foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais constataram a presença de um homem armado, mantendo sua companheira em cárcere privado. Diante da gravidade da situação, foi acionada a Operação Gerente.

No desdobramento da operação, os agentes conseguiram imobilizar o agressor, que estava portando um revólver marca Taurus, calibre 32. No momento da prisão, foram apreendidas 17 munições intactas do mesmo calibre, além de dois cartuchos deflagrados.