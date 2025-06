Homem é preso por furto de cones da PMDF e embriaguez ao volante em Ceilândia

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (19), na QNN 06, em Ceilândia, após furtar cones de sinalização da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), além de dirigir embriagado e de forma perigosa. A ação foi realizada por policiais do 8º Batalhão da PMDF.

Segundo informações da corporação, o suspeito retirou os cones que estavam posicionados no entorno da antiga sede do 8º BPM e fugiu do local. Ele foi localizado momentos depois, conduzindo um veículo com sinais visíveis de embriaguez e praticando manobras imprudentes.

O motorista foi abordado e, diante da situação, encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelos crimes de furto, embriaguez ao volante e direção perigosa.