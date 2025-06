Adolescente é apreendido com armas artesanais e rádios comunicadores em Vicente Pires

Um adolescente foi apreendido na noite desta terça-feira (18) com duas espingardas de fabricação caseira, munições e rádios comunicadores, na Rua Oito, Vila São José, em Vicente Pires. A ação foi realizada por equipes do Batalhão de Policiamento com Cães (BP Cães) da Polícia Militar do Distrito Federal.

De acordo com a corporação, a apreensão ocorreu por volta das 21h54, após os policiais receberem denúncia sobre a presença de um indivíduo em atitude suspeita na região. No local indicado, o menor foi abordado e flagrado com duas armas artesanais calibre 12, ambas sem numeração de série ou identificação do fabricante. Também foram encontrados cartuchos e dois rádios comunicadores.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II), onde foram adotadas as medidas cabíveis previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O material apreendido foi entregue à autoridade policial para perícia e investigação.