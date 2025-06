PMDF prende dois homens e recupera veículo roubado em Ceilândia

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta terça-feira (18), após serem flagrados com um carro roubado em Ceilândia. A ação foi conduzida por policiais do Grupo Tático Operacional do 8º Batalhão (GTOP 28), que patrulhavam a região da QNM 28 por volta das 22h.

A equipe recebeu informações sobre um roubo ocorrido momentos antes no centro da cidade. Com base nas características repassadas pela vítima, os militares intensificaram as buscas e localizaram o veículo envolvido no crime — um Ford Fiesta, modelo 2008.

Durante a abordagem, os dois suspeitos que ocupavam o automóvel foram detidos sem resistência. O carro foi recuperado e encaminhado, junto aos detidos, à 15ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas.