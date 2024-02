Homem é preso por ameaça e porte ilegal de arma em Ceilândia

Foi apreendido uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre .38

No último domingo (25), por volta das 17h, os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão realizaram a prisão de um homem em Ceilândia, após uma ocorrência de ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Tudo começou quando a equipe foi acionada para responder a uma denúncia de ameaça. Ao chegarem ao local, a vítima relatou ter sido alvo de ameaças e indicou o endereço do suspeito.

Os policiais se dirigiram ao imóvel indicado, onde realizaram uma abordagem precisa. Durante a revista, foram encontrados uma espingarda calibre 12 e um revólver calibre .38, este último com quatro cartuchos intactos e um deflagrado.

Diante das evidências, o homem foi detido em flagrante e conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde foram tomadas as medidas cabíveis.