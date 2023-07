Homem é preso pela PMDF após disparar tiros para o alto em Ceilândia

Junto com o suspeito os policiais militares encontraram uma pistola 635 calibre 25 com cinco munições intactas

Na madrugada do último sábado (15), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo na QNN 28, em Ceilândia.

Por volta de 01h da manhã, os policiais militares do do radiopatrulhamento do 8 Batalhão (RP 28), receberam uma informação de um homem em um carro que estava efetuando alguns disparos de arma de fogo na chácara 128 do SHSN.

A PMDF localizou o suspeito e após abordagem encontraram uma pistola 635 calibre .25 com cinco munições intactas. O homem foi encaminhado para 15a Delegacia, onde foi registrado o flagrante.