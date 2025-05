Homem é preso pela PCDF por ameaçar e coagir criança de 12 anos a produzir conteúdo impróprio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quarta-feira (14) um homem de 39 anos, acusado de agredir virtualmente uma menina de 12 anos e ameaçar também o irmão dela, de apenas quatro anos.

A prisão ocorreu na cidade de Bragança Paulista (SP), após investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher II (DEAM II). Além do mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

O suspeito já havia sido condenado anteriormente a 10 anos de prisão por comercialização de conteúdo pornográfico. Ele chegou a cumprir parte da pena, mas voltou a cometer crimes semelhantes após ser colocado em liberdade.

As investigações começaram em janeiro, quando o pai da vítima descobriu, por meio do celular da filha, que ela estava sendo chantageada por um homem com quem havia começado a conversar por um aplicativo. O agressor passou a ameaçar a criança para que ela produzisse e enviasse imagens impróprias. Em meio às ameaças, ele descobriu a existência do irmão mais novo da vítima e passou a incluir o menino de quatro anos em seus atos criminosos.