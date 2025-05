Forças de segurança de MT e DF prendem foragido por tráfico de drogas em Brasília

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso na tarde desta quarta-feira (14), por volta das 17h05, em Brasília. A ação foi conduzida pelas equipes do Grupo Tático Operacional 37 (GTOP 37 Alfa e Bravo), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), após um trabalho conjunto com a Polícia Federal de Barra do Garças (MT) e o 5º Comando Regional da Polícia Militar do Mato Grosso.

Segundo a PMDF, as informações repassadas pelas forças de segurança de Mato Grosso apontavam que o foragido estaria escondido em um imóvel localizado na SHCN CL Quadra 106, Bloco A, na região central da capital federal.

Com apoio da inteligência da PMDF, os militares se dirigiram ao endereço indicado e localizaram o suspeito, que foi preso sem oferecer resistência. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas legais para cumprimento do mandado judicial.

A prisão é resultado de uma ação integrada entre corporações de diferentes estados, demonstrando o compromisso das forças de segurança pública no combate ao crime organizado e na proteção da sociedade.