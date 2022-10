Homem é preso depois de perseguição em São Sebastião

A ocorrência teve início na região do Café sem troco quando o homem roubou um carro e fez a proprietária refém

Um homem foi preso após uma sequência de crimes na manhã deste domingo (23), em São Sebastião.

A vítima foi abandonada na BR 251. Em seguida, o suspeito colidiu com o veículo no balão que dá acesso a São Sebastião.

Nesse momento, o indivíduo roubou outro carro e realizou uma série de roubos em uma parada de ônibus, nas proximidades da DF 140.

As vítimas relataram o fato aos policiais que patrulhavam o local e passaram características do autor e do automóvel.

Durante o patrulhamento, a viatura avistou o carro e iniciou o acompanhamento. Percebendo a aproximação da viatura, o homem acelerou com o objetivo de fugir.

Durante o percurso, colidiu com outros veículos e atropelou um motociclista. Com o apoio de outras viaturas da área, equipes do Patamo e o helicóptero do Bavop, os policiais conseguiram fazer o cerco e realizar a prisão do assaltante que estava escondido em um lote.

O homem foi preso e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia.