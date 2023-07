homem é preso com três espingardas e um revólver no Paranoá

Um homem foi preso pelo Grupo Tático Ambiental do Bpma com três espingardas e um revólver em área rural do Paranoá nesta quinta-feira (07)

Um homem foi preso pelo Grupo Tático Ambiental do Bpma com três espingardas e um revólver em área rural do Paranoá nesta quinta-feira (07). A equipe recebeu informações sobre uma possível ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando ao local, os militares conversaram com o dono do imóvel que confirmou possuir quatro armas.

Na casa foram encontradas uma carabina calibre 12 com 18 cartuchos, duas espingardas calibre .22 com 282 cartuchos e um revólver calibre .38 com 15 cartuchos.



O homem foi preso e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia.