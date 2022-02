Homem é preso com 190 iPhones e 10 iPads no Recanto das Emas

O homem, de 27 anos, já tinha passagem pela polícia e não quis informar a procedência da carga e nem apresentou nota fiscal dos produtos

Por volta das 17h30 desta quarta-feira, um homem foi preso no Recanto das Emas portando 190 celulares modelo iPhone e 10 iPads.

Uma equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) patrulhava a região e, ao abordarem um Fiat Mobi de cor preta, localizaram os objetos no interior do veículo.

O motorista não quis informar a procedência da carga e nem apresentou nota fiscal dos produtos.

O homem, de 27 anos, já tinha passagem pela polícia por receptação. Ele foi conduzido para a Sede da Superintendência da Polícia Federal para registro.