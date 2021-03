Homem é preso após tentar estuprar e matar criança de 10 anos em Brazlândia

Vítima é filha da ex-companheira do homem. Ele ainda agrediu a criança com golpes de machado após a mãe ameaçar chamar a polícia

Um homem de 46 anos foi preso no domingo (28) após tentar estuprar uma criança de 10 anos, filha da ex-companheira dele. O caso ocorreu no sábado (27), em Brazlândia.

Segundo a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), que cuida do caso, a mulher contou que estava dormindo com a filha na casa do suspeito no sábado. Em determinado momento, ela acordou e viu o homem tentando abusar sexualmente da filha.

A mulher, então, tentou impedir e ameaçou chamar a polícia. Neste momento, o homem agrediu a criança com um machado. A vítima ficou com lesões nos braços, cabeça e olhos. Ela deu entrada no Hospital Regional de Brazlândia (HRBz) com hematomas diversos.

O homem foi preso e levado à carceragem da Polícia Civil (PCDF).