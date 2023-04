Homem é preso após roubar filhote de buldogue francês no Recanto das Emas

O autor do crime confessou ter procurado o roubo por estar precisando de dinheiro para sair de casa

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) recupera cão da raça buldogue francês que havia sido roubado nessa segunda-feira (24), na quadra 110 do Recanto das Emas.

O dono do cão relatou que havia negociado a venda do animal por meio da plataforma OLX e, ao entregar ao comprador, foi surpreendida com uma ação criminosa.



A vítima informou o ocorrido aos policiais do plantão da unidade. Com base nos dados colhidos pela equipe, os policiais partiram para as diligências na região, coletaram imagens de câmeras de segurança e identificaram onde o autor havia entrado com o animal roubado.



Os policiais prenderam o autor do crime em flagrante em sua residência, além de recuperar o cão roubado. O autor já possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas e estava em liberdade provisória.