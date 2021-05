Homem é preso após furtar bicicleta no Parque da Cidade

O autor foi preso em flagrante pelo policiamento ciclístico do 1º Batalhão,

Neste sábado (22), o policiamento ciclístico da Polícia Militar do DF prendeu um homem que tentou furtar uma bicicleta, no Parque da Cidade.

Durante uma ronda no local, populares viram a bicicleta sendo roubada e repassaram as características do autor, que tentou fugir mas, foi localizado e preso pelos policiais.

O autor foi preso em flagrante pelo policiamento ciclístico do 1º Batalhão, próximo ao Nicolândia. Ele foi conduzido até a 1ª Delegacia.