Homem é preso após fazer o próprio filho de refém no Paranoá

Na tarde desta terça-feira (11), uma ação dos Policiais Militares do Grupo Tático Operacional (GTOP-40) resultou na prisão de um indivíduo por sequestro e cárcere privado no Paranoá, região do Distrito Federal. O chamado inicial ocorreu via rede de rádio, alertando para uma ocorrência de violência contra mulher na Avenida Transversal do Paranoá.

Ao chegar ao local, a equipe deparou-se com um homem, sua companheira e seu filho saindo do apartamento. A situação complicou-se quando o indivíduo, ao perceber a presença dos policiais, empurrou a companheira para fora da porta, retornando com o filho para dentro do apartamento e trancando-a, ciente de um mandado de prisão em seu desfavor.

A complexidade da situação agravou-se, principalmente pela presença da criança. Iniciou-se, então, uma negociação para persuadir o indivíduo a abrir a porta e se entregar. Em respeito à integridade da criança, não foi considerada, neste momento, a entrada forçada no apartamento. Entretanto, diante da resistência do indivíduo em se entregar, a Operação Gerente foi acionada, contando com equipes do BOPE e negociadores para lidar com a ocorrência.