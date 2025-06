Futebol une crianças e adolescentes em evento especial no DF

A Rede Gol – Transformando Vidas, em parceria com o TJDFT e a Rede Solidária Anjos do Amanhã, realiza nesta quinta-feira (26/6) jogos amistosos de futebol para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos no Centro Olímpico da UnB. A iniciativa comemora o Dia Nacional do Esporte e promove a inclusão, o combate ao sexismo e o acesso ao direito ao esporte e lazer.

O evento integra ações do Plano de Ação da Política Judiciária para a Primeira Infância do DF, que assegura direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde 2023, a Rede Gol já beneficiou mais de 7 mil jovens no Distrito Federal e entorno.

*Informações do TJDFT