Homem é preso após esfaquear mulher em Sobradinho

O homem teria corrido atrás da mulher com uma faca

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prende homem após esfaquear mulher e tentar cometer feminicídio, em Sobradinho.

Segundo informações da PM, a corporação foi acionada por testemunhas após homem correr atrás de mulher com uma faca. Quando os militares chegaram no local, o homem teria atingido a mulher com dois golpes de faca, um nas costas e o outro a mulher tentou se defender na mão.

O suspeito tentou fuga pelo matagal, mas sem sucesso, a Polícia Militar conseguiu mobilizar o homem. Ele foi levado para a 13º Delegacia de Polícia (Sobradinho).