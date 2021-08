Homem é preso acusado de abusar sexualmente de filhas

Depois de anos sofrendo, as meninas, hoje com 14 e 12 anos, contaram a mãe sobre as agressões

Um homem, de 35 anos, foi preso na última sexta-feira (20), acusado de abusar sexualmente de duas das três filhas. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem abusava das filhas desde que elas tinham dois anos de idade. Depois de anos sofrendo, as meninas, hoje com 14 e 12 anos, contaram a mãe sobre as agressões.

A mãe das meninas denunciou o marido, que foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável por duas vezes.