Homem e mulher são presos por agredir uma policial

Os dois foram autuado por desacato, embriaguez ao volante, dano, lesão corporal, e violência contra a mulher

Uma policial militar foi agredida por um homem que momentos antes havia agredido a própria companheira, na saída de um bar, na madrugada desta terça-feira (22). O agressor e uma outra mulher, foram detidos após um acidente na QNN 19 em Ceilândia.

De acordo com testemunhas, o suspeito agrediu a companheira após vê-la conversando com outra pessoa. O indivíduo obrigou a vítima a entrar no carro. Antes de deixar o local, o agressor bateu quatro vezes no carro do homem que conversava com a mulher.

Na avenida Hélio Prates, em Ceilândia, os policiais localizaram o carro do suspeito parado no semáforo, ocupado por três homens e duas mulheres, diferentes da vítima. Foi solicitado que todos desembarcassem para que fossem abordados. Uma das mulheres se recusou a ser abordada e agrediu a policial. Em seguida, o motorista também desferiu um soco no rosto da oficial.

Com a chegada do reforço policial, todos foram conduzidos à DEAM II. Os dois agressores foram autuado por desacato, embriaguez ao volante, dano, lesão corporal, e violência contra a mulher.

A mulher afirmou que era advogada e não poderia ser abordada e ele afirmou ser influente e que pediria que transferisse os policiais de Ceilândia para Planaltina.