Homem é flagrado com 300kg de maconha, ataca policiais e é baleado

Suspeito desobedeceu ordem de parada, tentou se esconder em um matagal à beira da BR-251 e trocou tiros com militares

Um homem de idade não informada foi baleado após confronto com policiais na BR-251, na altura de Cristalina-GO, neste sábado (12). Ele transportava 300 quilos de maconha em um veículo.

Segundo a Polícia Militar do DF (PMDF), que apoiou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na ação, o homem foi abordado na BR-251, mas desobedeceu a ordem de parada e fugiu no veículo. Alguns quilômetros depois, ele deixou o carro e tentou se embrenhar em um matagal à beira da pista. A PMDF, então, entrou na mata à procura do suspeito. A essa altura, a Polícia Militar do Goiás (PMGO) também atuava na ocorrência.

De acordo com a PMDF, o suspeito trocou tiros com militares da PMGO e acabou sendo atingido. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) o transportou a uma unidade de saúde de Cristalina-GO. Não há detalhes sobre o estado de saúde.

A Polícia Civil local investigará o caso.