Homem é espancado e morto a facadas no Paranoá

José Fernando Alves dos Santos, de 37 anos, foi encontrado morto ontem (5), na quadra 13 do Paranoá, por policiais militares que patrulhavam a região.

De acordo com as imagens das câmeras de segurança do local, ele estava deitado em um colchão quando duas pessoas se aproximaram. Em um primeiro momento, ele levou um pisão e um chute na cabeça.

Depois, os criminosos se afastaram e voltaram trazendo mais um comparsa, totalizando quatro. Então, um deles arrastou a vítima pelas pernas até a calçada, onde o esfaqueou até a morte. O óbito foi constatado no local pelo SAMU.

O suspeito de cometer o crime é Henrique da Costa Gomes, que teria se desentendido com José após um suposto episódio de ciúmes envolvendo a namorada do agressor. Ele foi preso em flagrante na praça central do Paranoá ainda na noite de ontem.