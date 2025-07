Homem é esfaqueado em Santa Maria e agressor foge após invadir residência e fazer ameaças

A Polícia Militar do Distrito Federal atendeu, na madrugada desta quarta-feira (2), uma ocorrência de tentativa de homicídio com arma branca na QR 206, em Santa Maria.

De acordo com testemunhas, um homem, com cerca de 24 anos, buscou ajuda na residência de uma mulher de 23 anos, alegando ter sido esfaqueado. Pouco tempo depois, o agressor — também de 23 anos — apareceu no local e desferiu novos golpes com um facão contra a vítima. O homem ainda ameaçou a moradora, afirmando que mataria ela e seus filhos caso chamasse a polícia.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados. A vítima apresentava múltiplas perfurações e foi encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria. Ele estava sem documentos, e sua identidade ainda não foi confirmada.

Após o crime, o autor fugiu. Apesar das buscas feitas por viaturas da PMDF, ele não foi localizado. A 33ª Delegacia de Polícia investiga o caso.