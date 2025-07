CBMDF controla princípio de incêndio em veículo no Riacho Fundo

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na noite desta terça-feira (1º), por volta das 23h48, para atender uma ocorrência de incêndio veicular na QN 05, próximo à passarela na saída do Riacho Fundo.

Ao chegarem, os militares identificaram um princípio de incêndio no cofre do motor de um automóvel, com fumaça e chamas visíveis. Após avaliação dos riscos, a equipe iniciou de imediato o combate com uso de linhas de mangueira.

A ação rápida e eficiente dos bombeiros impediu que o fogo se alastrasse e consumisse completamente o veículo. Não houve registro de feridos.