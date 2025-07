Incêndio atinge loja de motos em Taguatinga e mobiliza oito viaturas dos bombeiros

Um incêndio em uma loja de manutenção de motocicletas mobilizou oito viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na noite desta terça-feira (1º), em Taguatinga. A ocorrência foi registrada às 20h52 na QNH 11, Lote 01, Loja 02, em frente ao Atacadão Droga Center.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com intensa fumaça escura saindo do estabelecimento. Para conter o avanço das chamas e evitar a propagação para imóveis vizinhos, as equipes estabeleceram linhas de combate e iniciaram o resfriamento das paredes adjacentes. O acesso à loja precisou ser feito mediante arrombamento da porta.

O fogo foi controlado com rapidez, sem que houvesse danos a apartamentos ou outros comércios próximos. Em seguida, foram realizados procedimentos de rescaldo para eliminar riscos de reignição, além de ventilação tática para dissipar a fumaça acumulada no ambiente.

Não houve registro de vítimas. O imóvel foi entregue aos cuidados de um parente do proprietário. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, e a Polícia Militar também esteve no local prestando apoio.