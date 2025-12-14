Homem é detido após furto em loja de shopping no DF

A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada na manhã deste domingo (14) para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como invasão a uma loja em um shopping localizado na região central de Brasília.

Ao chegar ao local, os policiais, com o apoio da equipe de segurança privada do centro comercial, se dirigiram até o estabelecimento indicado, onde encontraram um homem ainda dentro da loja.

Durante a averiguação, os militares localizaram diversos itens que haviam sido roubados, incluindo uma grande quantidade de semijoias, relógios de diferentes marcas, dinheiro em espécie, alianças de ouro e ferramentas que teriam sido utilizadas para a prática do furto.

O suspeito foi detido no local e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e ficaram a cargo da autoridade policial as providências legais cabíveis.