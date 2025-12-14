Carro capota na Asa Norte e motorista é levado ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu, na manhã deste domingo (14), uma ocorrência de acidente de trânsito na EQN 514/515, na Asa Norte. O chamado foi registrado por volta das 5h30 e mobilizou quatro viaturas de socorro.

No local, as equipes encontraram um veículo Volvo T60 capotado e apoiado sobre o teto. O motorista, único ocupante do automóvel, já havia conseguido sair do carro antes da chegada do resgate. Ele apresentava escoriações leves, estava consciente, orientado e em estado estável.

Após avaliação no local, o condutor foi encaminhado a uma unidade hospitalar para exames complementares.

Durante o atendimento, foi identificado vazamento de combustível, o que motivou o acionamento da equipe de Produtos Perigosos do CBMDF.

O gerenciamento de riscos contou ainda com apoio do Grupamento de Pronto Emprego do Lago Norte (34º GBM).

A via precisou ser interditada temporariamente para garantir a segurança das equipes e a execução dos procedimentos necessários.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e a Polícia Militar do Distrito Federal também foram acionados para a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.