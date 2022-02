Homem é denunciado por esfaquear cinco pessoas e matar outras duas em Samambaia

Os crimes aconteceram no dia 5 de fevereiro, em Samambaia. Adenilson esfaqueou a companheira, com quem tinha relacionamento conturbado

Adenilson Santos da Costa foi denunciado pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Samambaia. Ele é acusado de tentativa de feminicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado contra quatro pessoas e pelo homicídio de Izadora de Souza do Nascimento e Eunice Maria de Souza Paraguai. Se condenado, as penas somadas podem chegar a 144 anos de prisão.

Os crimes aconteceram no dia 5 de fevereiro, em Samambaia. Adenilson esfaqueou a companheira, com quem tinha relacionamento conturbado, com histórico de brigas e ameaças.

No momento do ataque, as vítimas faziam uma confraternização em casa. Adenilson foi ao local e iniciou uma discussão com a companheira por ciúmes. Depois de fazer ameaças, ele deixou o local, mas voltou com uma faca e invadiu a casa.

Além da companheira, ele atacou as pessoas que estavam no local e tentaram defendê-la. A filha de uma das vítimas, Izadora, de apenas oito anos, tentou correr, mas também foi esfaqueada. O acusado também desferiu golpes de faca contra uma mulher e um bebê que estava em seu colo, de apenas um ano de idade.

A mãe conseguiu defender o filho das facadas, que não chegaram a atingir a criança. O marido de uma das vítimas, que estava na casa, entrou em luta corporal com Adenilson para tentar contê-lo. Ao ouvirem os gritos de socorro, vizinhos foram ao local e avançaram contra o acusado, que largou a faca e fugiu.

Adenilson foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. As vítimas foram socorridas e levadas ao hospital, mas Izadora e Eunice não resistiram aos ferimentos e morreram. Para o promotor de Justiça Tiago Maia, “trata-se de um crime brutal que tirou duas vidas inocentes, devastou uma família inteira e gerou muita comoção e revolta na sociedade. É muito importante que se tenha uma resposta rápida do Sistema de Justiça, com a devida reprovação deste ato de puro ódio e covardia”.

*Com informações do MPDFT