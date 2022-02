Homem é condenado a 15 anos por tentativa de feminicídio

O réu, em descumprimento de medidas protetivas em favor da vítima, com auxílio de um comparsa, disparou com uma arma de fogo contra o casal

O Tribunal do Júri do Recanto das Emas condenou Davi da Silva Morais a 15 anos e um mês de reclusão, por tentar matar a ex-companheira e seu atual namorado. Davi foi condenado por duas tentativas de homicídio qualificado pelo motivo torpe e feminicídio, além de porte ilegal de arma de fogo, no último dia 21.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os crimes ocorreram na noite do dia 27 de setembro de 2020, na residência da ex-companheira, no Recanto das Emas. O réu, em descumprimento de medidas protetivas em favor da vítima, com auxílio de um comparsa, disparou com uma arma de fogo contra o casal.

O réu não poderá recorrer da sentença em liberdade. De acordo com o juiz presidente do Júri, “o réu Davi vem se envolvendo com razoável regularidade em situações de violência reiterada, especialmente em contexto de violência doméstica. Além disso, existe notícia do envolvimento do acusado em delito de tráfico de substância entorpecente, bem como informação de que é usuário de drogas. À luz disso, entendo que há preocupante frequência do réu em se envolver em situações delituosas, de natureza violenta, representa sim risco à garantia da ordem pública”.