Homem é atropelado em São Sebastião e fica em estado grave

No final da tarde de ontem (20), um homem foi atropelado no km 7 da DF-140, próximo ao posto da Polícia Militrar do Distrito Federal, na região de São Sebastião. Três viaturas, uma aeronave e 18 militares foram atender a ocorrência.

A motorista do veículo, uma mulher de 36 anos, não se feriu. Já o homem, de 35 anos, precisou ser atendido pelos militares e transportado pelo Resgate Aéreo do Corpo de Bombeiros ao Hospital de Base. Ele foi encontrado em estado grave, inconsciente e instável, e precisou ser entubado.

Durante o atendimento o local foi interditado e permaneceu aos cuidados da PMDF.